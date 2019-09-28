Эрдоган не откажется от Ирана экспертные оценки
Несмотря на высказываемое президентской администрацией США желание провести переговоры с руководством Ирана, санкции в отношении этой страны все больше усиливаются.
Основные доходы ИРИ получает от экспорта энергетической продукции, а американцы стараются сократить их до минимума, объясняя это стремлением помешать иранцам обзавестись ядерным оружием.
Однако не все из постоянных покупателей иранских нефти и газа собираются подчиниться требованию Вашингтона прекратить все торговые связи с Ираном. Турция, приобретающая у ИРИ значительные объемы энергоносителей, не хочет отказываться от них. И для Ирана это сейчас как спасательный круг, чтобы не скатиться в полный экономический кризис.
Судя по заявлению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, Анкара твердо решила продолжить закупку иранских нефти и газа. «В настоящее время мы не можем прекратить наши экономические отношения с Ираном как по нефти, так и по газу... Нефть покупали наши частные компании. К сожалению, они не покупают нефть сейчас, так как опасаются угроз США. Но мы будем продолжать наши отношения с Ираном и по этому, и по многим другим вопросам», - сказал он турецким журналистам, пишет газета Milliyet.
Более того, Эрдоган заявил, что он и президент Ирана Роухани поставили задачу увеличить товарооборот с 7,5 до 30 миллиардов долларов, используя при этом главным образом национальные валюты.
Настаивая на том, чтобы прежние импортеры иранской нефти теперь покупали ее у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, американцы нисколько не берут во внимание, что некоторых стран не самые теплые отношения с арабскими экспортерами, как, например, у Турции. Не заботят их и чужие значительно возрастающие затраты.
Подталкивают США к таким мерам в первую очередь сами экспортеры энергоносителей - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и стремящийся во что бы то ни стало ослабить Иран Израиль. Что же касается других стран, то они или сохраняют нейтралитет, или же верны ядерной сделке с ИРИ и продолжают сотрудничать с ней.
Разумеется, если Европа, Турция, Китай, Россия согласятся с санкционными мерами Вашингтона, это будет иметь для Ирана катастрофические последствия. Пострадает и политическая, и экономическая, и социальная жизнь страны. И без того значительная в последнее время инфляция окончательно обесценит национальную валюту. Так что на данном этапе для Тегерана все во многом зависит от сотрудничества с ним Москвы, Анкары и Пекина.
Однако, как считает немецкий эксперт Фолькер Трайер, даже те фирмы, которые не имеют бизнеса в США и не опасаются его потери, едва ли смогут обойти санкции. «Главное препятствие в том, что банки не готовы вести денежные расчеты с Ираном. Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране. Американцы создали ситуацию, в которой фактически никто не может вести нормальный бизнес с Ираном - кроме России и Китая с их госконцернами, которые, вероятно, смогут найти решение и проблемы с банковскими переводами. У ЕС шансов на это мало», - утверждает эксперт.
О тревожной тенденции бесконечного введения санкции предупреждает и глава МИД Ирана Джавад Зариф, утверждающий, что такая экономическая политика стала «наркотической зависимостью» для американских властей. И это пристрастие, считает министр, превратилось в тенденцию, представляющую опасность не только для Ирана, но и для других государств.
В то же время глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил иранским СМИ, что режим санкций США помог вывести доллар из торговых операций между различными странами и что Тегеран прилагает усилия к дальнейшему укреплению торговых операций через национальные валюты и делает SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций - практически бесполезным.
«Наши недавние переговоры с официальными лицами из Турции и России сегодня сосредоточены на отказе от доллара и на обходе SWIFT в наших торговых операциях. Соответственно, мы движемся к использованию альтернативных платежных систем и ведению нашего бизнеса в национальных валютах», сказал Хеммати, подчеркнув, что что в настоящее время большая часть операций Ирана с Россией, Турцией и Ираком осуществляется с использованием национальных валют, пишет Fars News.
Комментируя haqqin.az ситуацию с ужесточением американских санкций против Ирана, турецкий политолог Зеки Эскин из стамбульского университета Богазичи заявил, что такие экономические меры администрации Трампа способны подтолкнуть Тегеран либо к решению проблемы путем переговоров, либо к войне.
«Хотя Россия, Турция и некоторые страны ЕС заявили о том, что не станут придерживаться этих санкций, их возможности ограничены, так как США играют решающую роль в мировом порядке, установленном после Второй мировой войны. Поскольку сегодня глобальная финансовая система находится под контролем США, экономике практически невозможно будет устоять. Вашингтон уверен, что санкции заставят Тегеран отказаться от его так называемой конфессиональной политики на Ближнем Востоке и вокруг него. США, как удав, душат Иран, и как этот план сработает – еще неизвестно. Если нынешние санкции не дадут желаемых результатов, скорее всего, за ними последуют другие. И этот процесс очень опасен, он приведет либо к миру, либо к войне», - полагает турецкий эксперт.