Заур Расулзаде, отдел политики 04:42

Несмотря на высказываемое президентской администрацией США желание провести переговоры с руководством Ирана, санкции в отношении этой страны все больше усиливаются. Основные доходы ИРИ получает от экспорта энергетической продукции, а американцы стараются сократить их до минимума, объясняя это стремлением помешать иранцам обзавестись ядерным оружием.

Однако не все из постоянных покупателей иранских нефти и газа собираются подчиниться требованию Вашингтона прекратить все торговые связи с Ираном. Турция, приобретающая у ИРИ значительные объемы энергоносителей, не хочет отказываться от них. И для Ирана это сейчас как спасательный круг, чтобы не скатиться в полный экономический кризис. Судя по заявлению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, Анкара твердо решила продолжить закупку иранских нефти и газа. «В настоящее время мы не можем прекратить наши экономические отношения с Ираном как по нефти, так и по газу... Нефть покупали наши частные компании. К сожалению, они не покупают нефть сейчас, так как опасаются угроз США. Но мы будем продолжать наши отношения с Ираном и по этому, и по многим другим вопросам», - сказал он турецким журналистам, пишет газета Milliyet.

Более того, Эрдоган заявил, что он и президент Ирана Роухани поставили задачу увеличить товарооборот с 7,5 до 30 миллиардов долларов, используя при этом главным образом национальные валюты. Настаивая на том, чтобы прежние импортеры иранской нефти теперь покупали ее у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, американцы нисколько не берут во внимание, что некоторых стран не самые теплые отношения с арабскими экспортерами, как, например, у Турции. Не заботят их и чужие значительно возрастающие затраты. Подталкивают США к таким мерам в первую очередь сами экспортеры энергоносителей - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и стремящийся во что бы то ни стало ослабить Иран Израиль. Что же касается других стран, то они или сохраняют нейтралитет, или же верны ядерной сделке с ИРИ и продолжают сотрудничать с ней. Разумеется, если Европа, Турция, Китай, Россия согласятся с санкционными мерами Вашингтона, это будет иметь для Ирана катастрофические последствия. Пострадает и политическая, и экономическая, и социальная жизнь страны. И без того значительная в последнее время инфляция окончательно обесценит национальную валюту. Так что на данном этапе для Тегерана все во многом зависит от сотрудничества с ним Москвы, Анкары и Пекина. Однако, как считает немецкий эксперт Фолькер Трайер, даже те фирмы, которые не имеют бизнеса в США и не опасаются его потери, едва ли смогут обойти санкции. «Главное препятствие в том, что банки не готовы вести денежные расчеты с Ираном. Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране. Американцы создали ситуацию, в которой фактически никто не может вести нормальный бизнес с Ираном - кроме России и Китая с их госконцернами, которые, вероятно, смогут найти решение и проблемы с банковскими переводами. У ЕС шансов на это мало», - утверждает эксперт. О тревожной тенденции бесконечного введения санкции предупреждает и глава МИД Ирана Джавад Зариф, утверждающий, что такая экономическая политика стала «наркотической зависимостью» для американских властей. И это пристрастие, считает министр, превратилось в тенденцию, представляющую опасность не только для Ирана, но и для других государств.