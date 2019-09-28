Председатель Конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.

"На заседании парламента одобрена резолюция, в соответствии с которой президент объявляется временно неспособным занимать должность за нарушение конституционного строя", - сообщили в Твиттере Конгресса.

Глава парламента с поддержкой 86 депутатов привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге на должность и.о. президента.

Ранее президент Перу заявил о роспуске парламента и подписал указ о проведении досрочных выборов 26 января 2020 года.