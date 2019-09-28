PAYIM лишили товарного знака HALAL

В связи с грубейшим нарушением обществом с ограниченной ответственностью AL-SANA статей 5.2, 5.3.b), 5.9 и 5.11 Государственного стандарта HALAL AZS 731-1-2015 и несоответствием производимых обществом под торговым знаком PAYIM колбас и сосисок стандартам HALAL сертификаты соответствия от 28 декабря 2017 года за №AZ031.14.01.07848.17, AZ031.14.01.07849.17, AZ031.14.01.07850.17 и AZ031.14.01.07851.17, выданные на данную продукцию, были аннулированы.

Использование товарного знака НALAL со стороны ООО AL-SANA в рекламных целях, а также для маркировки производимых данным обществом колбасных и сосисочных изделий строго запрещается.