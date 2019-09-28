Нефть дорожает после обвала накануне

Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $59,69 за баррель, что на $0,44 (0,74%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $1,79 (2,93%), до $59,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,48 (0,89%) - до $54,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $1,84 (3,29%), до $54,07 за баррель.