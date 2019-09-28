Китай провел крупнейший в своей истории военный парад

В Китае, который отмечает сегодня 70-ю годовщину образования Китайской Народной Республики, прошел крупнейший в истории страны военный парад, в котором приняли участие 15 тысяч военных, 160 боевых самолетов и почти 600 единиц боевой техники.

На параде были представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N, сообщают информагентства.