Китай провел крупнейший в своей истории военный парад
В Китае, который отмечает сегодня 70-ю годовщину образования Китайской Народной Республики, прошел крупнейший в истории страны военный парад, в котором приняли участие 15 тысяч военных, 160 боевых самолетов и почти 600 единиц боевой техники.
На параде были представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N, сообщают информагентства.
Предположительно, DF-41 («Дунфэн-41») оснащена разделяющейся головной частью с 10–12 ядерными блоками индивидуального наведения. Сообщалось, что максимальная дальность полета МБР – 14 тыс. км, передает ТАСС.
Впервые показана сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-17, которая используется для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF. Вероятная дальность полета аппарата – 12 тыс. км. Впервые показали и новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 («Чанцзянь-100» или «Дунфэн-100»).
H-6N («Хун-6-эн») – новая модификация на основе советского Ту-16. H-6N создан как носитель стратегической крылатой ракеты DF-10A.