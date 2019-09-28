В размещении российской военно-воздушной базы на территории Беларуси «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», заявил в интервью РБК глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Эту тему неоднократно поднимали различные СМИ, в Москве и Минске подтверждали, что обсуждают такую возможность.

На этот раз Макей уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что размещение военных объектов поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.

В то же время министр подчеркнул, что решение Минска не связано с «влиянием каких-то внешних сил», речь идет лишь о национальных интересах.

Ранее его российский коллега Сергей Лавров назвал отказ Беларуси идти навстречу «неприятным эпизодом». При этом он отметил союзнический характер двусторонних отношений.

Большая часть военных баз России за рубежом находится в бывших советских республиках. В частности, в Беларуси расположена уникальная радиолокационная станция Волга, предназначенная для дальнего обнаружения пуска баллистических ракет. Также крупные объекты развернуты в Армении, Казахстане, Киргизии и других странах.