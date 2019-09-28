Роухани и Саркисян встретились в Ереване

В Ереване состоялась встреча президента Ирана Хасана Роухани, прибывшего в Армению для участия в расширенном заседании Высшего Евразийского совета, и главы армянского государства Армена Саркисяна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, на встрече иранский лидер отметил многовековой характер двусторонних отношений, добавив, что Евразийский экономический союз еще больше укрепит и усилит сотрудничество двух государств.

"Уже через месяц мы практически приступим к созданию новых отношений Иран-ЕАЭС. Бесспорно, это сотрудничество может максимально укрепить наши торгово-экономические отношения", - отметил Роухани.

На встрече президенты обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества.