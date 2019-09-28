Убийцу азербайджанца экстрадируют в Армению

Приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство в России уроженца Азербайджана Арман Аракелян будет экстрадирован в Армению. Об этом пишут армянские СМИ.

По словам сына Армана Аракеляна, экстрадиция его отца займет один-два месяца.

«Есть определенный процесс для осуществления экстрадиции, который еще не завершен», — сказал Аракелян младший изданию news.am.

Арман Аракелян четыре года отбывает срок в исправительном учреждении на территории Мурманской области.