Закир Гаралов о возможности возбуждения уголовного дела в отношении депутата Рафаэля Джабраилова

«После того как Центральная избирательная комиссия прекратит полномочия депутата Рафаэля Джабраилова, будет обсуждена его задолженность кому-то. Вы же знаете, что из-за того, что он взял в долг, граждане обратились в суд», - сказал сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Генпрокурор отметил, что в настоящее время иск против Рафаэля Джабраилова по этому вопросу рассматривается в гражданском порядке.

«Если в ходе судебного рассмотрения будет определено, что Рафаэль Джабраилов совершил мошенничество, или же будет установлен факт совершения преступления, то в отношении него будет вынесено и направлено в прокуратуру специальное определение. После этого мы проведем соответствующее разбирательство», - сказал генпрокурор.