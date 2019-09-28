Китай впервые показал новую суперракету

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако тогда этого не произошло. Трехступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года, передает РИА Новости.

Согласно информации, DF-41 имеет дальность полета от 12 до 14 тысяч километров и может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса – 2,2-2,5 метра. Пуск можно проводить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, а также из шахты. Точность стрельбы составляет от 100 до 500 метров.

Считается, что новая баллистическая ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.