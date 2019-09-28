Джейхун Наджафов, отдел социума 11:50

Опубликованная haqqin.az статья «Все отказались от ядовитой опасности… Остался Азербайджан» о загрязнении окружающей среды страны пластиковыми отходами вызвала живой отклик у читательской аудитории. Массовое производство пластика началось всего с полвека назад, но человечество уже прочно увязло в «пластиковой ловушке». Разного рода упаковки, одноразовая посуда, пищевая упаковка, отжившие свой срок синтетическая одежда и обувь непоправимо отравляют почву, воду и даже воздух. Но как отказаться от удобств, к которым давно привыкли?

Экологи всего мира бьют тревогу, предупреждая о надвигающемся «пластиковом Армагеддоне». Определенный результат, несомненно, достигнут – сокращается, в некоторых странах даже запрещается производство и распространение бытового пластика, но пока это капля в море. Каждый день в мире все еще производится порядка 300 млн тонн пластика, что равно весу почти тысячи небоскребов Empire State Building. И каким бы усовершенствованным ни был этот материал, в природе он разлагается сотни лет, а некоторые его виды вообще не подвержены биологическому разложению. Сегодня уже для всех очевидно, что стремительное повышение уровня загрязнения пластиковыми отходами стало одной из наиболее тревожных экологических проблем планеты. Частицы разлагающегося пластика обнаружили в организме рыб, птиц, даже в бутилированной воде для детей. Так или иначе пластиковые отходы оказываются на наших обеденных столах. Однако в ближайшем будущем альтернативы пластиковой таре не предвидится, и ее производство будет только расти.

Как же быть, что делать обитателям Земли, чтобы спастись от пластиковой отравы? Обнадеживающий ответ на этот волнующий всех вопрос дают ученые, разрабатывающие технологии переработки синтетического мусора во вторичное сырье. Наиболее продвинутые предприниматели уже взяли на вооружение некоторые из предлагаемых способов спасти природу и защитить здоровье людей. В Азербайджане это ООО AzEkol, одно из ведущих предприятий на рынке вторичных полимеров страны, уже 10 лет являющееся лидером по сбору и переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для безалкогольных напитков. Рассказывая haqqin.az о принципах работы AzEkol, директор компании Руслан Агаев отметил, что о вреде пластиковых отходов на окружающую среду и организмы людей говорят уже давно, однако груды пластмассовых отходов на полигонах для мусора во всех странах только растут. Там, где не налажена переработка, «пластиковый убийца» десятилетиями наносит вред природе. «Особенность пластиковой тары в том, что она прочна, прозрачна, обладает низкой тепловой и электрической проводимостью, практична для транспортировки, не портится от влажности и, что наиболее актуально в условиях экономического кризиса, достаточно дешева. Так что полностью отказаться практически невозможно. На сегодняшний день переработка является лучшим способом максимально ограничить ущерб природе, который наносит пластик. Собранные на полигонах ПЭТ-бутылки поступают на завод AzEkol, где их промывают, очищают от этикеток и перерабатывают в очень востребованные на рынке ПЭТ хлопья, так называемый флекс, представляющий собой измельченные плоские кусочки изделий из полиэтилентерефталата.

В итоге переработанная пластиковая бутылка может к вернуться населению в некоторых весьма необычных формах. Из флекса, например, получают химическое волокно, которое затем используется при производстве щетины для щеток в уборочных машинах, автомойках, при изготовлении упаковочной ленты, пленки, черепицы и даже тротуарной плитки. Также флекс широко применяется в швейной промышленности в виде нетканых материалов, например, флизелина, которым утепляют другие ткани и придают им прочность. Помимо этого, производимая из ПЭТ ткань —полиэстер используется при изготовлении повседневной одежды», - объяснил Р.Агаев. АzEkol, наряду с переработкой пластика, ведет осуществляет и работу по очистке окружающей среды. Помимо переработки ПЭТ бутылок, собранных с полигонов страны, компания активно участвует в акциях по очистке берега Каспия, в организации и сохранении чистоты городских улиц и парков, указал директор компании. За последний год ООО АzEkol в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов, Азербайджанской дипломатической академией и компанией Coca-Cola установило в разных частях Баку определенное количество контейнеров для сбора пластиковых отходов. Такие боксы можно встретить на Бакинском бульваре, в Ичери шехер, на центральных улицах столицы, а также во дворах многих жилых комплексов. На них указаны телефоны, по которым небезразличные к экологии и поддержанию чистоты в городе жители могут связаться с AzEkol. К примеру, сообщить о том, что боксы уже полные или предложить новые места, которые нуждаются в оснащении контейнерами для пластиковых отходов. Кроме оздоровления экологии, завод по переработке пластика вносит свой вклад и в решение социальных проблем. Предприятие AzEkol — это еще и дополнительные рабочие места для населения. «Не забываем мы и о студентах и школьниках, которым активно помогаем в различных экологических проектах, организуем для них экскурсии на завод. Показываем процесс переработки, что вкупе с экологическим просвещением формируют у молодого поколения экологическую культуру, особое отношение к защите окружающей среды», - подчеркивает Р.Агаев.