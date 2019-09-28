PriorLeasing представил фермерам современную садоводческую технику
В Загатале прошел второй Международный фестиваль фундука, орехов и каштанов, на который собрались местные производители, переработчики, общественность региона и другие участники данного сектора.
Традиционно, как и на предыдущих мероприятиях такого плана, с большим и разнообразным стендом в фестивале участвовало ОАО PriorLeasing. Компания, основным профилем которой является продажа сельскохозяйственной техники и племенного скота, ставит своей целью быть ближе к фермерам, узнавать их потребности и усовершенствовать свои услуги, использует такие площадки для общения с фермерами и получения информации об их потребностях. Также на месте принимаются и обрабатываются заявки фермеров на приобретение техники, племенного скота и получение государственных субсидий.
Общеизвестно, что использование современной техники и передовых технологий уменьшает ручной труд, увеличивает урожайность и позволяет производить экспортоориентированную продукцию. В конечном итоге это, с одной стороны, облегчает трудовые условия рабочих, с другой - увеличивает прибыль фермеров. Именно поэтому PriorLeasing представила на фестивале самую современную специализированную технику для обработки садов и ухода за ними.
«Современные технологии уменьшают тяжелое бремя фермеров, которое они несут веками. Благодаря этим технологиям сегодня сад по своей чистоте, ухоженности и атмосфере труда не отличается от современных производственных площадок. Наша цель предоставлять информацию о технике и возможностях приобретения ее на условиях лизинга, используя новые механизмы и процедуры упрощенного субсидирования сельхозтехники и племенного скота, которые стали возможны после либерализации этого рынка. Эти механизмы создают возможность фермерам совершенствовать свое хозяйство, выходить на новый уровень производства», - отметили в компании.
Фестиваль был организован Исполнительной властью Загаталы, министерствами сельского хозяйства и культуры Азербайджана и ОАО «Аграрные закупки и снабжение».
ОАО PriorLeasing учреждено в 2014 году местными физическими лицами. Основной деятельностью компании является лизинг сельскохозяйственной и строительной техники, а также племенного скота. Компания предоставляет фермерам и предпринимателям страны услуги продажи, лизинга и консультации во всех регионах страны посредством региональных представительств.