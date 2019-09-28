PriorLeasing представил фермерам современную садоводческую технику

В Загатале прошел второй Международный фестиваль фундука, орехов и каштанов, на который собрались местные производители, переработчики, общественность региона и другие участники данного сектора.

Традиционно, как и на предыдущих мероприятиях такого плана, с большим и разнообразным стендом в фестивале участвовало ОАО PriorLeasing. Компания, основным профилем которой является продажа сельскохозяйственной техники и племенного скота, ставит своей целью быть ближе к фермерам, узнавать их потребности и усовершенствовать свои услуги, использует такие площадки для общения с фермерами и получения информации об их потребностях. Также на месте принимаются и обрабатываются заявки фермеров на приобретение техники, племенного скота и получение государственных субсидий.

Общеизвестно, что использование современной техники и передовых технологий уменьшает ручной труд, увеличивает урожайность и позволяет производить экспортоориентированную продукцию. В конечном итоге это, с одной стороны, облегчает трудовые условия рабочих, с другой - увеличивает прибыль фермеров. Именно поэтому PriorLeasing представила на фестивале самую современную специализированную технику для обработки садов и ухода за ними.