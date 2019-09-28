Эльман Рустамов о фальшивых деньгах в Азербайджане

«Борьба с фальшивыми деньгами является одним из постоянных направлений нашей работы», - сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, комментируя предупреждение коммерческим банкам в связи с поддельными банкнотами.

«Банки должны проявлять осторожность. Хотя в Азербайджане не так много фальшивых денег и их удельный вес намного ниже, чем в других странах, мы всегда тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами, координируем с ними нашу работу. Проблема всегда в центре внимания», - сказал Report глава ЦБА.

Ранее Центробанк на основании жалоб относительно наличия поддельных банкнот в обращении направил коммерческим банкам письмо с предупреждением. В письме говорится, что в результате мониторинга, проведенного регулятором, было выявлено, что фальшивые банкноты выдают принадлежащие коммерческим банкам банкоматы. Банкам предписано проявлять осторожность в этом вопросе и не вводить непригодные купюры в банкоматы. Также коммерческим банкам предписано сдавать непригодные купюры в ЦБА.