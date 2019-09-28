Фуада Гахраманлы могут посадить по жалобе жены и дочери

Генеральный прокурор Закир Гаралов сегодня прокомментировал обращение правозащитников в органы прокуратуры в связи с избиением заместителем председателя оппозиционной Партии Народного фронта Фуадом Гахраманлы членов своей семьи.

Генпрокурор заявил журналистам, что некоторые НПО, занимающиеся защитой прав детей и женщин, обратились в Генпрокуратуру в связи с тем, что Фуад Гахраманлы издевался, причинял страдания и нанес тяжелые травмы членам своей семьи.

«В настоящее время это обращение находится на стадии рассмотрения в Генеральной прокуратуре. Безусловно, в первую очередь необходимо изучить официальную позицию пострадавших - супруги и малолетней дочери бывшего зампреда ПНФА, после чего будет принято решение в рамках закона.

Я особо хочу подчеркнуть, что лица, называющие себя оппозицией, которые постоянно представляют себя обществу защитниками прав граждан, должны быть наказаны за то, что совершают такие противоправные и жестокие действия в своих семьях. По нашим сведениям, руководство этой партии знало о происходящем в этой семье, и очень жаль, что они не предприняли никаких мер и не сообщили об этом», - сказал Закир Гаралов.