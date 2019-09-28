От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.
Как сообщает BBC, за айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, потому что такой массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.
Последний раз от ледника Эймери столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х годов. Тогда площадь гигантского айсберга составляла 9 тыс. кв. километров.
«Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений. Мы знали, что в итоге это произойдет, но чтобы мы не дремали, это случилось не совсем там, где ожидали», – рассказала профессор Хелен Фрикер из научно-исследовательского института Скриппса (США), подчеркивая при этом, что появление отколовшегося от ледника айсберга никак не связано с глобальным потеплением.
Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает.