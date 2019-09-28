От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.

Как сообщает BBC, за айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, потому что такой массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.