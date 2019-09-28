В Иране американского шпиона приговорили к смерти

В Иране обвиняемый в шпионаже в пользу США приговорен к смертной казни. Как сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, трое других приговорены за шпионаж к десяти годам заключения каждый.

"Али Нафарие осужден к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу службы разведки США, Мохаммад Амин за шпионаж в пользу Британии - к 10 годам тюрьмы, Мохаммад Али Бабапур за шпионаж в пользу США - к 10 годам тюрьмы, еще один человек за шпионаж в пользу США приговорен к смертной казни", - передает агентство ILNA его слова.

Агентство Mizan сообщило, что смертный приговор был обжалован в Верховном суде.