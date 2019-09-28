Беспорядки в Гонконге

В Гонконге в день празднования 70-летия КНР вспыхнули беспорядки, закрылись 19 станций метро, сообщила администрация подземки.

Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги, срывают праздничные баннеры. Полиция применяет для разгона радикальных групп слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает в прямом эфире местное телевидение, основные беспорядки отмечены в материковой части города. Активисты возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают погромы.

Около 100 тысяч человек, по некоторым оценкам, участвуют в массовой демонстрации в деловом центре на острове Гонконг. В связи с беспорядками в городе закрыты многие торговые точки, нарушено движение автобусов по целому ряду маршрутов.