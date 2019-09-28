На Ванецяна ищут компромат

Государственная контрольная служба Армении несколько дней проводит проверки в Службе национальной безопасности страны, пишет армянская газета «Грапарак».

По данным газеты, госконтролю поручено изучить финансово-экономическую деятельность СНБ и выявить такие нарушения и злоупотребления, которые послужат основанием для возбуждения уголовного дела против экс-главы спецслужбы Артура Ванецяна.

Газета попыталась получить комментарии в пресс-службе Государственной контрольной службы, где заявили, что «...информацию... не подлежащую оглашению... не публикуем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября сообщил об отставке директора СНБ Артура Ванецяна. Вслед за этим Ванецян выступил с заявлением о своем уходе.