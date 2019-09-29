Игорь Панкратенко, международный обозреватель haqqin.az 14:09

Вялая волна антиправительственных протестов повторилась в Египте в конце прошлой недели. В Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона примерно тысячи демонстрантов в разных районах столицы, усиленные наряды стражей порядка дежурят в других городах страны.

Как бы то ни было, но две недели назад протесты выглядели куда масштабнее. В минувшие же выходные уместнее было говорить о локальных выступлениях в Каире. И если и было что-то массовое - то это операция «контр-Тахрир», организованные властью выступления сторонников действующего президента. И если неделю назад над столицей гремело «Ас-Сиси, уходи!», то в этот раз звучало совершенно противоположное: «Народ и РаиСиси (раис Ас-Сиси) едины!» Власти Каира откровенно «перебдели» - перекрыли несколько центральных магистралей, выставили КПП, закрыли четыре станции метро, подвезли «патриотов». В итоге две самые массовые акция прошли в каирском районе Мадинат Наср и на площади Тахрир. Причем обе носили исключительно пропрезидентский характер - государственные флаги, портреты ас-Сиси и бодрые рифмованные речевки, тексты которых писали правительственные пропагандисты. А между собравшимися сновали доставленные организованным путем торговцы фастфудом и напитками. Как это обычно водится, в «этих ваших интернетах» произошедшее описывалось несколько по-иному. Что, впрочем, не отменяет факта: полноценных акций протестов не состоялось из-за массовой неявки самих протестующих. То ли каирцам и прочим египтянам для того, чтобы спустить пар хватило прошлого раза, то ли на этот раз руководители и организаторы оппозиции попросту решили не рисковать. Ас-Сиси все же не Мубарак, и если «последний фараон» пускал в ход в основном вооруженных бандитов «бальтагия», то нынешние власти по демонстрантам и танками вполне могут проехаться.

Хотя, на мой взгляд, основная причина неявки все же в ином - критическая масса египтян, те миллионы, которые должны заполнить площади и скандировать «Аш-Шааб юрид искат ан-низам» (Народ требует свержения режима), все еще ценят нынешнюю стабильность больше, чем некие смутные перспективы «свободы и демократии». Что же до коррупции, так об этом в Египте не знают только грудные дети, но проблема в том, что пока (и «пока» здесь - ключевое слово) «маленький человек» не считает, что она касается лично его, что деньги крадутся у его семьи и лишают будущего именно его детей. Такая вот особенность менталитета, такое вот слабое политическое самосознание. Что, разумеется, совершенно не означает для ас-Сиси и его режима возможность расслабиться. Как тонко подметил Абдель Бари Атван, главный редактор издания Рай Аль-Яум, «Египет - государство-пионер, не перестающее двигаться в различных направлениях… Он похож на Нил, он движется медленно. Но если и движется, то подобно бульдозеру, сметающему все на своем пути». И то, что страна начинает двигаться к новому кризису - заметно невооруженным глазом.

У египетского президента было пять тепличных лет для политики условий - широчайшая массовая поддержка населения, откровенно шокированного правлением «братьев-мусульман», 50 миллиардов долларов от монархий Персидского залива, максимальная благожелательность США и Евросоюза. Но в итоге - все слито, и Египет вновь оказался там же, где и был пять лет назад: нищета и отсутствие перспектив, обострение социальных проблем, от которых пропаганда пытается отвлечь население сообщениями о «происках внешних врагов» - турок/Катара/палестинцев/исламистов/иранцев, нужное подчеркнуть - и об «исторических успехах» в реализации бесполезных мега-проектов. Но телевизор всегда проигрывает холодильнику, пусть и не сразу. Сегодня страна опустилась в своем развитии даже ниже уровня, который был до «арабской весны», а все противоречия, из-за которых тогда полыхнуло - так и не разрешены. После всех потрясений к власти в итоге пришли силы, которые ставят во главу угла только и исключительно «стабильность», а не дальнейшее развитие и модернизацию в соответствии с вызовами XXI века.