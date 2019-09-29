Синоптики о погоде на завтра
В среду, 2 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, прогнозируется умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-19, днем 22-26 тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана также преимущественно будет без осадков, утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.