Еще один депутат оказался замешан в скандале с крупными долговыми обязательствами. Как сообщает Qafqazinfo, братья и близкие родственники депутата Чингиза Ганизаде взяли крупный кредит в одном из местных банков и не вернули его.

Сообщается, что банк подал иск на братьев депутат Фейруза Ганизаде, Гюндюза Ганизаде, а также его родственников М.Ганиевой, Ровшана Эфендиева и Руслана Гашимова. Дело рассматривается в Агдашском районном суде под председательством судьи Фамиля Насибова.

Точная сумма невозвращенного кредита не указывается, но при этом сообщается, что он был взят для развития бизнеса. Источник в финансовом секторе страны подтвердил haqqin.az данную информацию.

Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. После разразившегося скандала Рафаэль Джабраилов сдал свой депутатский мандат.