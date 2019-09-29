Азербайджанские врачи представили современный уровень хирургии страны на международном конгрессе
Неделей раньше на противоположном берегу Каспия – в городе Актау, прошел Первый Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспийских Стран, участниками которого, помимо специалистов прикаспийского региона, были также специалисты, приглашенные из Европы и стран Азии.
Это значимое научно-медицинское событие региона не получило должного внимания в прессе нашей страны, oднако специалисты представившие Азербайджан на этом мероприятии запомнились участникам и организаторам конгресса своими презентациями, где показали абсолютно новый уровень здравоохранения страны.
В составе группы среди приглашенных отечественных хирургов были профессор Гурбанхан Муслимов, профессор Ислам Магалов и основатель новейшей отрасли – трансанальной хирургии в нашей стране, руководитель Хирургического отделения Республиканского Диагностического Центра (РДМ) Ильгар Исмаилов. Участники Конгресса имели возможность ознакомиться с современным уровнем хирургии в Азербайджане и убедиться в лидирующей роли наших врачей в области минимально-инвазивной хирургии.
Ильгар Исмаилов презентовал опыт использования самой передовой методики при лечении новообразований прямой кишки - TAMIS, TaTME. Активные дискуссии и повышенный интерес к этой тематике были связаны с тем, что центр трансанальной хирургии, основанный в РДМ, является первым и на сегодняшний день единственным в регионе, где проводятся такие высокотехнологические операции.
Авторитет отечественной медицины неустанно растёт по мере того, как успехи наших врачей представляются за пределами страны на различных научных мероприятиях, и одним из показателей компетентности наших врачей является тот факт, что в 2021 году очередной Эндохирургический Конгресс Прикаспийских Стран было решено провести в Баку. Это решение было отражено в резолюции и закреплено голосованием и подписью участников стран региона.