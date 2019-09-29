Азербайджанские врачи представили современный уровень хирургии страны на международном конгрессе

14:29

Неделей раньше на противоположном берегу Каспия – в городе Актау, прошел Первый Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс Прикаспийских Стран, участниками которого, помимо специалистов прикаспийского региона, были также специалисты, приглашенные из Европы и стран Азии. Это значимое научно-медицинское событие региона не получило должного внимания в прессе нашей страны, oднако специалисты представившие Азербайджан на этом мероприятии запомнились участникам и организаторам конгресса своими презентациями, где показали абсолютно новый уровень здравоохранения страны.

В составе группы среди приглашенных отечественных хирургов были профессор Гурбанхан Муслимов, профессор Ислам Магалов и основатель новейшей отрасли – трансанальной хирургии в нашей стране, руководитель Хирургического отделения Республиканского Диагностического Центра (РДМ) Ильгар Исмаилов. Участники Конгресса имели возможность ознакомиться с современным уровнем хирургии в Азербайджане и убедиться в лидирующей роли наших врачей в области минимально-инвазивной хирургии.