В Москве вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей, пишут российские СМИ.

Владислав Капустин получил ножевое ранение в спину, сообщил kp.ru собственный источник.

Раненый был госпитализирован в критическом состоянии в реанимацию НИИ им. Склифосовского. «Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что», – сказал источник ТАСС.

Напавшим с ножом на Капустина оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга, сообщил Интерфаксу информированный источник. По словам собеседника агентства, задержанный Сергей Григорьев ранее «неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами». По данным источника, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, «возможно, страдает заболеванием».