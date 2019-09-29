Kapital Bank организовал интеллектуальную игру для пенсионеров

В связи с 1 октября – Международным днем пожилых людей Kapital Bank проводит очередной социальный проект. На этот раз члены центра «Yaşa» («Живи») в командной форме попробовали свои знания в интеллектуальной игре. Соревнование, которое проходило в формате знаменитой игры «Что? Где? Когда?», состоялось 21 сентября 2019 года.

В соревновании участвовали 10 команд по 6 человек в каждой. На конкурсе, проходившем под руководством основателя интеллектуального клуба «Туран» Вугара Зейналова, задавались вопросы на эрудицию и логику. В напряженной борьбе команда «Uğur» заняла первое место, команда «Çinar» - второе, команда «Orxideya» - третье место.

В церемонии награждения принял участие начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов. Команды, занявшие первые три места, были награждены денежными призами, а команде-победителю был вручен специально подготовленный кубок. Выступившая на мероприятии сооснователь инициативной группы «Üçüncü Bahar» («Третья весна») Нармин Ганиева поблагодарила членов команд за активное участие и заявила, что в будущем в таком же формате пройдут и «Зимние игры».

Следует отметить, что организованный инициативной группой «Üçüncü Bahar» при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров «Yaşa» функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1). В настоящее время около 2000 человек являются активными членами центра, и в каждом из проектов принимают участие около 70–80 человек. Подробную информацию о центре можно получить по номерам 0556801155, 012 425 55 23 или на сайте www.teqaudchu.az.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.