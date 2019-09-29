Швейцария раскроет данные о богатых азербайджанцах

Швейцария будет официально направлять банковские и налоговые данные соответствующим властям еще 19 государств, в том числе и властям Азербайджана. Такое решение принял парламент страны, сообщает портал swissinfo.ch.

Согласно информации, помимо Азербайджана в этот список также вошли Турция и Казахстан.

Выступивший на заседании парламента министр финансов Швейцарии Ули Маурер заявил, что Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она, будучи ведущим в мире финансовым центром, обязалась перейти на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области противодействия коррупции, отмывания и ухода от налогов.

«Если наша страна этого делать не будет, то ей грозят санкции, от которых пострадает в первую очередь швейцарская промышленность», - сказал министр.