Китай «подставил» Россию под санкции

Крупнейший российский частный добытчик газа «Новатэк» столкнулся с проблемами по причине санкций США, наложенных на китайские транспортные компании из-за предполагаемой перевозки иранской нефти. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадской компании Teekay.

В заявлении говорится, что сложности связаны с включением двух китайских компаний — COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. — в американский санкционный список SDN. Обе они подозреваются властями США в транспортировке иранской нефти, что запрещено прошлогодними санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран после одностороннего выхода из иранской ядерной сделки.

Teekay участвует в совместном предприятии с китайской China LNG Shipping Limited (CLNG). Последняя не попадает под санкции напрямую, однако косвенно считается «заблокированным лицом», с которым запрещены любые контакты американским резидентам (а фактически и компаниям по всему миру), из-за того, что наполовину принадлежит Cosco Shipping Tanker.