Специальная кампания к Дню учителя от Банка Республика

Банк Республика запускает кредитную кампанию «Первые - выигрышные» для наших учителей, которые учат нас делать первые шаги в жизни! В рамках кампании учителям будет предложена персональная скидка на годовую процентную ставку, равную первой цифре номера их зарплатной карты!

При заказе наличного кредита в Банке Республика имеются и другие преимущества:

Оформление за короткое время

Годовая процентная ставка – от 15%

Максимальная сумма - до 30 000 AZN

Кредит до 5 000 AZN – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ

Срок – до 36 месяцев

Без страховых расходов

Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана. Кампания продлиться до 15 октября 2019 года.

Отметим, что все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 6 144 144.

Также клиенты посредством приложения Mobil Şöbə легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.