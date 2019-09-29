Специальная кампания к Дню учителя от Банка Республика
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Первые - выигрышные» для наших учителей, которые учат нас делать первые шаги в жизни! В рамках кампании учителям будет предложена персональная скидка на годовую процентную ставку, равную первой цифре номера их зарплатной карты!
При заказе наличного кредита в Банке Республика имеются и другие преимущества:
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Оформление за короткое время
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Годовая процентная ставка – от 15%
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Максимальная сумма - до 30 000 AZN
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Кредит до 5 000 AZN – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
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Срок – до 36 месяцев
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Без страховых расходов
Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана. Кампания продлиться до 15 октября 2019 года.
Отметим, что все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 6 144 144.
Также клиенты посредством приложения Mobil Şöbə легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.