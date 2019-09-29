Турецкий ученый предсказал сильное землетрясение в Измире
На востоке Турции в провинции Измир может произойти землетрясение силой семь баллов, заявил главный геолог Палаты геологов Турции Алим Муратхан. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.
По словам Муратхана, необходимо повысить информированность населения Измира относительно рекомендуемых действий во время землетрясения, которое может произойти в любой момент.
Ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли турецкого Университета Богазичи прогнозировали в Стамбуле землетрясение силой 7,5 балла. 26 сентября в турецком мегаполисе произошло землетрясение силой 5,8 балла.