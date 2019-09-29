Закир Гасанов на учениях спецназа Азербайджана, Турции и Грузии Фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, высокопоставленные гости из Турции, Пакистана и Грузии приняли участие в Дне высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках проведенных в Баку совместных учений сил специального назначения «Кавказский Орел - 2019», сообщает пресс-служба Минобороны.
Министру обороны было доложено о запланированных действиях и ходе учений на макете местности.
Затем в ходе этапа боевой стрельбы при поддержке авиации подразделения специального назначения выполнили различные задачи на местности.
Проанализировав итоги совместных учений, министр обороны высоко оценил боеготовность военнослужащих, участвовавших в учениях, и подчеркнул важность учений в плане обеспечения безопасности наших стран, в том числе стратегических региональных проектов. Министр обороны отметил, что эти учения являются показателем боеспособности наших армий. Министр, пожелав успехов участникам учений в их дальнейшей деятельности, выразил удовлетворение проведением учений спецназовцев трех стран на высоком уровне.
В завершение министр обороны вручил подарки представителям стран, участвовавших в учениях.