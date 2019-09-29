Возможность управлять пятью аккаунтами одновременно с Nar+

Успешно реализуя свою стратегию ориентированности на клиента, месяц назад оператор мобильной связи Nar запустил свое приложение Nar+, позволяя пользователям контролировать свои личные аккаунты в цифровом формате и в режиме реального времени. За этот короткий период более 35 000 подписчиков Nar загрузили и зарегистрировались в приложении.

Еще одна уникальная особенность приложения заключается в возможности одновременно контролировать до 5 аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров Nar или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения.

С помощью этого приложения абоненты смогут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к наиболее подходящему из них, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и обновить свои бонусы. Кроме того, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и баланс, получать информацию о роуминговых пакетах и активировать услугу одним кликом.

Приложение Nar+ также сводит к минимуму необходимость звонить в службу поддержки клиентов, предоставляя всю необходимую информацию и экономя время абонентов. В случае возникновения каких-либо вопросов, помощь предоставляется посредством онлайн-чата.

Отметим, что приложение Nar+ можно загрузить из AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти по адресу https://www.nar.az/plus/.