Пашинян: «За 24 часа мы удвоили армянскую армию»

Всего за 24 часа в Армении была сформирована еще одна армия, эквивалентная действующим Вооруженным силам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на полигоне, где проводятся стратегические учения для резервистов.

"В эти дни в Армении проходят беспрецедентные в истории нашей республики военные учения. Практическая их цель – оценка не только наших ВС, но и в целом степени боеготовности нашего общества. Можем констатировать, что их результаты более чем удовлетворительные", - подчеркнул глава правительства Армении.



Как отметил премьер, всего за сутки численность Вооруженных сил Армении условно удвоилась. И это, по его словам, произошло за счет того, что очень быстро граждане, находящиеся в резерве, "с готовностью отреагировали на призыв правительства".