В Гонконге в ходе массовой акции протеста, приуроченной к 70-й годовщине образования КНР, произошла стрельба. По данным СМИ и информации очевидцев, один из митингующих получил огнестрельное ранение в грудь.

Также в столкновениях ранения получили не менее 15 человек, один из них в критическом состоянии. По заявлениям полиции, сотрудники органов стреляли в воздух, чтобы разогнать людей.

Из-за проходящих в городе протестов эвакуировали парламент. «Секретариат законодательного собрания издал красное предупреждение. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса», — говорится в заявлении.