В Гонконге открыли огонь по протестующим видео
В Гонконге в ходе массовой акции протеста, приуроченной к 70-й годовщине образования КНР, произошла стрельба. По данным СМИ и информации очевидцев, один из митингующих получил огнестрельное ранение в грудь.
Oct 1 the day the battle for #HongKong democracy changed forever— Keep the Faith🏴 (@DaviesCymru68) October 1, 2019
The day we dread has arrived #SOSHK
International intervention is now required urgently@SolomonYue @SenRubioPress #PassHKHumanRightsAndDemocracyAct pic.twitter.com/5QOJvi8zMI
Также в столкновениях ранения получили не менее 15 человек, один из них в критическом состоянии. По заявлениям полиции, сотрудники органов стреляли в воздух, чтобы разогнать людей.
Из-за проходящих в городе протестов эвакуировали парламент. «Секретариат законодательного собрания издал красное предупреждение. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса», — говорится в заявлении.