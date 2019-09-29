Турция увеличила закупки азербайджанского газа

В январе-июле 2019 года В Турцию было экспортировано 5 млрд 309,65 млн кубометров газа с месторождения «Шахдениз». Это на 38,8% выше показателя аналогичного периода 2018 года, пишет Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции.

Согласно данным Совета, в июле 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 899,97 млн кубометров, или 27,63%. Поставки по сравнению с июлем 2018 года увеличились на 42,77%.

В целом, в июле экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 257,54 млн кубометров (спад на 10,39% сравнению с июлем 2018 года). На долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 684,73 млн кубометров (82,4% всех поставок), LNG – 572,81 млн кубометров (17,6%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.