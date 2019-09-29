Генералитет Карабаха пошел на Пашиняна

16:15

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство должны подать в отставку, парламент страны — разойтись по домам, их дальнейшее правление угрожает всему армянству, заявил бывший секретарь т.н. Совета безопасности сепаратистского режима в Карабахе, генерал-лейтенант Виталий Баласанян газете «168 жам». Баласаняна не устраивают итоги правления нынешних властей предержащих: «Придет время, и вы увидите, в какое состояние ввергла народ эта власть».

Он не рассчитывает на то, что Пашинян и его команда покинут посты добровольно. «Они сами не удалятся — их надо удалить», — говорит Баласанян. Если народ не потребует роспуска парламента, последствия будут печальны, считает Баласанян. «Народ должен проснуться, должен потребовать, заставить, чтобы все депутаты сдали свои мандаты — все без исключения — будь то „Мой шаг“, „Светлая Армения“ или „Процветающая Армения“. В ином случае под угрозой существование всего армянства», — заявил он в интервью. «Захват Николом Пашиняном во время его так называемого „революционного марша“ здания Госрадио имеет только одно название: терроризм», — охарактеризовал Баласаняна события весны 2018 года. «Был захвачен объект особого государственного значения, эти действия равнозначны захвату здания полка патрульно-постовой службы. Было применено оружие, были заложники, были запуганы местные жители, в случае с Домом радио — работники, была порча имущества, то же в Доме радио, было применено оружие, но без выстрелов и без смертей», — провел параллели между действиями Пашиняна и группировки «Сасна Црер» Баласанян и сделал вывод: «Статья одна».