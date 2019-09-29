Генералитет Карабаха пошел на Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство должны подать в отставку, парламент страны — разойтись по домам, их дальнейшее правление угрожает всему армянству, заявил бывший секретарь т.н. Совета безопасности сепаратистского режима в Карабахе, генерал-лейтенант Виталий Баласанян газете «168 жам».
Баласаняна не устраивают итоги правления нынешних властей предержащих: «Придет время, и вы увидите, в какое состояние ввергла народ эта власть».
Он не рассчитывает на то, что Пашинян и его команда покинут посты добровольно. «Они сами не удалятся — их надо удалить», — говорит Баласанян.
Если народ не потребует роспуска парламента, последствия будут печальны, считает Баласанян.
«Народ должен проснуться, должен потребовать, заставить, чтобы все депутаты сдали свои мандаты — все без исключения — будь то „Мой шаг“, „Светлая Армения“ или „Процветающая Армения“. В ином случае под угрозой существование всего армянства», — заявил он в интервью.
«Захват Николом Пашиняном во время его так называемого „революционного марша“ здания Госрадио имеет только одно название: терроризм», — охарактеризовал Баласаняна события весны 2018 года.
«Был захвачен объект особого государственного значения, эти действия равнозначны захвату здания полка патрульно-постовой службы. Было применено оружие, были заложники, были запуганы местные жители, в случае с Домом радио — работники, была порча имущества, то же в Доме радио, было применено оружие, но без выстрелов и без смертей», — провел параллели между действиями Пашиняна и группировки «Сасна Црер» Баласанян и сделал вывод: «Статья одна».
Баласанян уверен, что сотрудничество между Пашиняном и группировкой «Сасна Црер» было куда более давним и плотным, чем это принято считать.
«Открыто заявляю, что когда так называемый главарь „Сасна Црер“ Гарегин Чукасзян объявил голодовку и Пашинян встретился с ним якобы для того, чтобы эту голодовку прекратить, я уверен, что Чукасзян поставил перед Пашиняном условие: немедленно освободить всю банду. А теперь обсуждается вопрос об освобождении даже двух доказанных убийц», — аргументировал он свои выводы.
«Скажу больше: сколько бы злопыхатели ни сплетничали, но мы видим, что в республике Армения террористическая группировка „Сасна Црер“ пользуется полным покровительством премьер-министра», — заявил он.
Это покровительство он считает очередным доказательством сотрудничества действующей власти и террористов.
Напомним, Виталий Баласанян уже не в первый раз призывает к отставке Пашиняна. Так, непосредственно после первой публичной встречи Пашиняна с лидерами «Сасна Црер» Баласанян заявил, что Пашинян ведет Армению к войне и предложил ему вместо государственного управления заняться огородничеством.
Напомним также, в 2016 году вооруженная группировка «Сасна Црер» захватила здание полка патрульно-постовой службы Еревана, взяла заложников и потребовала отставки президента Сержа Саргсяна. Пашинян приехал к месту событий и использовал создавшуюся ситуацию для политического пиара.
Все боевики, участвовавшие в террористическом акте, сдались властям спустя две недели. После прихода к власти Пашиняна большая часть членов «Сасна Црер» была освобождена из тюрьмы. Они создали одноименную партию.