США возобновляют переговоры с Северной Кореей

Северная Корея и США после многомесячного перерыва возобновят на текущей неделе переговоры по атомной программе Пхеньяна. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября, сообщают северокорейские СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Подготовительные контакты начнутся 4 октября. Где именно состоится встреча, пока не известно. Чхве Сон Хи выразила надежду на то, что возобновление переговоров на рабочем уровне ускорит позитивную динамику в двусторонних отношениях, передеает Дойче велле.

Пхеньян в сентябре уже дал понять о готовности возобновить переговоры с США, но призвал Вашингтон выступить с новыми инициативами, которые удовлетворили бы КНДР. Как известно, Пхеньян настаивает на отмене санкций США против Северной Кореи, а также на гарантиях безопасности.