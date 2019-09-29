Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы, сообщает РИА Новости.
По словам главы французского государства, он полностью поддерживает сделанный законодателями выбор. «Российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — заявил Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Президент Франции также понадеялся, что с января 2020 года заработает механизм, обеспечивающий выполнение странами обязательств перед Советом Европы, отмечает ТАСС.