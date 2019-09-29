Теймур Раджабов проигрывает в финале Кубка мира
В Ханты-Мансийске состоялась вторая финальная партия Кубка мира по шахматам, в которой азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет с китайцем Динь Лиженем.
Сегодня Раджабов играл черными и уступил своему сопернику. Вчера шахматисты сыграли вничью. Таким образом, счет в матче 1,5:0,5 в пользу китайского гроссмейстера. Финальный матч состоит из четырех классических партий.
Независимо от результата финальной серии оба финалиста гарантировали себе участие в турнире претендентов-2020.