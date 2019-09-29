Премьер Грузии хочет улучшить отношения с Москвой

Ранее на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности. В МИД Грузии по ее итогам заявили, что "на встрече со стороны грузинской стороны был поднят вопрос деоккупации грузинских территорий".

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все изменения, направленные на улучшения отношений с РФ, в том числе возможное возобновление авиасообщения, сообщает РИА Новости.

"Эта встреча состоялась в полном синхроне с нашими международными друзьями. Грузия должна сделать все для того, чтобы существующие между двумя странами тяжелейшие и самые острые проблемы были урегулированы. Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами", - заявил Гахария журналистам, комментируя прошедшую встречу глав МИД двух стран.

По его словам, для достижения прогресса грузинская сторона должна сделать шаги самостоятельно. "То, что полагается говорить нам, должны сказать мы сами. Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать", - добавил премьер.

Гахария так же приветствует возможность возобновления прямых авиарейсов с РФ. "Я приветствую все изменения, которые могут быть направлены на улучшение ситуации, например, восстановление полётов. Когда мы осознаем, что восстановление полётов поможет туризму, а также тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определённой мобильности, безусловно, мы приветствуем", - отметил глава правительства.