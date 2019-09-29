США возобновляют переговоры с КНДР

Представители США и КНДР проведут новый раунд переговоров на следующей неделе, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Таким образом она подтвердила информацию о подготовке рабочей встречи, озвученную ранее первой замглавы МИД КНДР Чхве (Цой) Сон Хи.

При этом точные дата и место переговоров пока не раскрываются, хотя ранее речь шла о 5 октября.

«Я могу подтвердить, что чиновники США и КНДР планируют встретиться на следующей неделе. У меня нет большей информации и деталей, которыми я могла бы поделиться по этой встрече», — заявила Ортагус.

Предполагается, что стороны продолжат диалог по денуклеаризации Корейского полуострова и обсудят подготовку четвертой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.