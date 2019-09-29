Роухани раскритиковал США из Еревана

Президент Ирана Хасан Роухани на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване пригласил инвесторов из стран ЕАЭС инвестировать в Исламскую Республику. По его словам, Тегеран готов предоставить им широкие льготы.

Он также обрушился с критикой на Вашингтон и осудил санкционную политику США, заявив о необходимости сохранения обязательств в рамках "ядерной сделки".

Роухани пригласил все страны, на которых отразилась создавшаяся в Ормузском проливе и Персидском заливе ситуация объединиться в "коалицию надежды" или "Ормузскую мирную инициативу".