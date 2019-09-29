Ильхам Алиев выделил деньги Фонду молодежи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи, сообщает официальный сайт главы государства.
В распоряжении говорится, что с целью создания представительств Центра карьеры и развития молодежи в Центрах Гейдара Алиева, функционирующих в городах и районах страны, и обеспечения деятельности, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду молодежи выделяется четыре миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.