Россия создала кризис и в Австрии актуальный комментарий
Партия Свободы потеряла значительное количество голосов в результате досрочных выборов, объявленных еще в мае после громкого политического скандала, известного как «Ибица-гейт». Бывший премьер Себастиан Курц, возглавляющий консервативную Народную партию, будет формировать новую коалицию, где постарается обойтись без услуг крайне правых.
До сих пор остается неизвестным, у кого немецкие журналисты изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung раздобыли шесть часов видеозаписей, но их содержание потрясло Австрию. На них бывший глава Партии Свободы и вице-канцлер Хайнц-Христиан Штрахе вместе со своим заместителем по партии Йоханном Гуденусом обговаривают внутрипартийные дела с женщиной, которая якобы является племянницей российского олигарха. Встреча происходила на испанском острове Ибица, откуда скандал и получил свое название. Русская предлагает австрийским политикам всестороннюю поддержку в обмен на помощь в приобретении газеты Kronen Zeitung, издания с наибольшим тиражом в стране. По ходу упоминались и другие сомнительные операции правых радикалов.
О том, что Партию Свободы давно «пасли», говорит тот факт, что запись была сделана летом 2017 года, а выпущена два года спустя. Позже журналисты как раз Kronen Zeitung сообщили, что роль племянницы российского олигарха якобы исполнила боснийская студентка. Штрахе и Гуденус сокрушались, что попали в расставленную ловушку, называли свои действия глупыми, безответственными и ошибочными. Членам их партии пришлось покинуть правительство, в котором им принадлежал, в том числе, пост министра внутренних дел, что делало объективное расследование скандала невозможным. Тогда-то и были назначены досрочные выборы на сентябрь, а все это время правительством руководили технические фигуры из числа государственных служащих.
В результате голосования Партия Свободы пришла третьей, набрав 16%, но утратила почти 10% по сравнению с предыдущими выборами. Зато нарастила поддержку Народная партия Себастиана Курца – 37%, неожиданно высокий результат – 10% показали «зеленые», провалившие прошлые выборы и не попавшие в парламент. У либеральной партии NEOS 7,8%, что открывает самому молодому премьеру Европы перспективу создания трехпартийной коалиции с «зелеными» и либералами.
Теоретически не исключают и объединения Народной партии в коалицию с Партией Свободы, из которой после скандала ушли самые дискредитированные политики, но это маловероятно. Не очень верят эксперты и в возможность коалиции с левоцентристской Социал-демократической партией. Та сейчас на спаде, 21,7% голосов делают ее второй по силе в стране, но это самый низкий за всю историю результат партии на выборах. К тому же, предыдущий опыт таких коалиций австрийцев разочаровал.
Успехи крайне правых, наделавшие шума после первого вступления в правительственную коалицию в 2000 году, остались позади. Попытки «свободовцев» выступить посредниками между Западом и Россией тоже не увенчались успехом. Министр иностранных дел Карин Кнайсл, пригласившая Владимира Путина на свою свадьбу в августе 2018 года, тоже из Партии Свободы, и тогда было много разговоров, что Австрия стала слабым звеном Европы, которое России удалось разорвать. Но «Ибица-гейт» показал коррупционную составляющую в интересе радикалов к российским олигархам и закрыл серьезную политическую перспективу в Австрии и тем, и другим.