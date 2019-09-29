Леонид Швец, автор haqqin.az 18:27

Партия Свободы потеряла значительное количество голосов в результате досрочных выборов, объявленных еще в мае после громкого политического скандала, известного как «Ибица-гейт». Бывший премьер Себастиан Курц, возглавляющий консервативную Народную партию, будет формировать новую коалицию, где постарается обойтись без услуг крайне правых.

До сих пор остается неизвестным, у кого немецкие журналисты изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung раздобыли шесть часов видеозаписей, но их содержание потрясло Австрию. На них бывший глава Партии Свободы и вице-канцлер Хайнц-Христиан Штрахе вместе со своим заместителем по партии Йоханном Гуденусом обговаривают внутрипартийные дела с женщиной, которая якобы является племянницей российского олигарха. Встреча происходила на испанском острове Ибица, откуда скандал и получил свое название. Русская предлагает австрийским политикам всестороннюю поддержку в обмен на помощь в приобретении газеты Kronen Zeitung, издания с наибольшим тиражом в стране. По ходу упоминались и другие сомнительные операции правых радикалов. О том, что Партию Свободы давно «пасли», говорит тот факт, что запись была сделана летом 2017 года, а выпущена два года спустя. Позже журналисты как раз Kronen Zeitung сообщили, что роль племянницы российского олигарха якобы исполнила боснийская студентка. Штрахе и Гуденус сокрушались, что попали в расставленную ловушку, называли свои действия глупыми, безответственными и ошибочными. Членам их партии пришлось покинуть правительство, в котором им принадлежал, в том числе, пост министра внутренних дел, что делало объективное расследование скандала невозможным. Тогда-то и были назначены досрочные выборы на сентябрь, а все это время правительством руководили технические фигуры из числа государственных служащих.