Перебегавшие из Нахчывана в Армению леопарды подорвались на мине

Несколько леопардов, перебегавших их Нахчывана в Армению, попали на мину и повредили конечности. Благодаря фотоловушкам мы смогли отследить их состояние. Один из них проковылял с поврежденной лапой 170 км. Как сообщает Report, об этом заявил глава азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны природы Эльшад Аскеров.

По его словам, будут приобретены около 50 фотоловушек: "В этом году у нас нет возможностей приобрести дополнительные фотоловушки. Однако в предстоящем году мы сможем себе это позволить. В следующем году предусматривается закупка около 50 фотоловушек».