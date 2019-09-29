Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений в Германии фото
Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях «Saber Junction – 19», которые прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, возвратились в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны.
Международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.