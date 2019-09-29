Стартовали занятия в группах дошкольной подготовки

Отметим, что регистрацию на 2019-2020 учебный год прошли более 100 тысяч детей.

Сегодня стартовали занятия в более 5900 группах дошкольной подготовки, созданных при общеобразовательных учреждениях.

Прием документов в группы дошкольной подготовки продолжается и по сей день на сайте https://mektebeqebul.edu.az/az/.

Электронная регистрация заявлений в дошкольные группы в этом году впервые осуществляется по всей стране. Она охватывает государственные общеобразовательные учреждения, в том числе школы вынужденных переселенцев и школы-интернаты с обучением в рамках общеобразовательной программы.

Занятия в группах будут проходить четыре раза в неделю по 12 часов. Детей будут учить таким дисциплинам, как «Знакомство с окружающим миром», «Подготовка к грамотности и развитие речи», «Развитие художественного мышления», «Развитие логического и математического мышлений», «Изобразительная деятельность», «Музыка» и «Физическая культура».

Между тем цель создания групп дошкольной подготовки – повысить психологическую устойчивость детей 5-летнего возраста к школьному обучению, обеспечить овладение навыками общения и совместной деятельности, а также адаптировать их к окружающему миру и образовательной среде.