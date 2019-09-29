В Бакинском военному суде прошло заседание по делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой и обвиняемых Габиба Ибрагимова, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Казимова, Заура Гулиева и Назима Алиева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Решением суда Гусейн Абдуллаев приговорен к 6 годам тюрьмы.

Кроме того Намик Бабаев приговорен к 4 годам тюрьмы, Назим Алиев осужден на 3 года, а Интигам Сулейманов получил условное наказание.

Мать Гусейна Абдуллаева Зейнаб Абдуллаева была оштрафована на 4 тысячи манатов.

Отметим, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Разыскиваемый по линии Интерпола Г.Абдуллаев, более известный как "Гуська", был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан.