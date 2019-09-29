«Талибан» приближается к границе с Узбекистаном

Боевики группировка «Талибан» атаковали административный центр уезда Шортепа на границе с Узбекистаном. Как сообщает TOLOnews, террористы попытались захватить управление местной полиции, в результате чего погибли и были ранены не менее 11 силовиков.

Пресс-секретарь полиции провинции Балх, куда входит Шортепа, рассказал, что во время боя талибы также понесли потери, но цифры не уточнил. По его данным, в этот уезд прибыло подкрепление, и он в настоящее время находится под контролем правительственных сил.

Талибы подтвердили нападение и заявили, что в столкновении были убиты десятки афганских солдат.

Административный центр Шортепа расположен на берегу реки Амударья напротив узбекистанского населенного пункта Болдыр. В последние месяцы атаки талибов в провинции Балх усилились.

Атаки талибов на подконтрольные правительственным силам Афганистана районы участились после того, как США в первой половине сентября отказались от мирных переговоров с «Талибаном». В минувшие выходные, во время выборов президента страны, талибы совершили несколько нападений, в результате которых погибли свыше 30 человек.