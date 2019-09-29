Скандал в Ливане: премьер Харири подарил миллионы гламурной модели

По словам девушки, у них были романтические отношения на курорте на Сейшельских островах.

Премьер-министр Ливана Саад Харири перевел более 16 миллионов долларов на счета южноафриканской модели Кэндис ван дер Мерве, специализирующейся на рекламе купальных костюмов. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на судебные документы, полученные из ЮАР.

Газета пишет, что переводы были сделаны в 2013 году, когда Харири не занимал официальных должностей, и не нарушают законов Ливана и ЮАР. Тем не менее, скандал разразился в трудное для Харири время, когда страну сотрясают протесты против правительственной коррупции, пишет израильское издание MIGnews.

В этой ситуации сообщение о миллионах, потраченных Харири на курортный роман, может иметь для ливанского премьера крайне негативные политические последствия, помимо семейных проблем.

Судя по опубликованным данным, в период романтических отношений с Харири южноафриканке было 20 лет (она на 23 года моложе Саада),

Как пишет NEWSru.co.il, в мае 2013 года на банковский счет Кэндис ван дер Мерве из ливанского банка были переведены более 15 миллионов долларов. Причем она декларировала, что речь идет о подарке, который не должен облагаться налогом. Перевод вызвал подозрения налоговых органов ЮАР, они инициировали расследование, в ходе которого выяснилось, что столь крупная сумма была получена от Саада Харири, профинансировавшего таким образом девушке покупку дома. В общей сложности им было переведено на счет Кэндис ван Дер Мерве более 16 миллионов долларов.

Кэндис ван дер Мерве отказалась от комментариев, пишет The New York Times. Адвокаты Харири пока тоже не отреагировали на эту публикацию.

В 2013 году журнал Forbes оценивал личное состояние Саада Харири в 1,9 миллиарда долларов. Своим богатством он обязан, прежде всего, наследству, полученному от отца – Рафика Харири, премьер-министра Ливана и бизнесмена, убитого в 2005 году.