Причиной развала СССР назвали нехватку денег

Нехватка денег привела к распаду СССР, заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.

«Советский Союз развалился, потому что закончились деньги, и из-за того, что не смог себя реформировать», — считает Гуриев, по словам которого, в то время также ощущалась нехватка квалифицированных людей, а ситуация усугублялась сопротивлением со стороны сельскохозяйственного и оборонного лобби, пишет «Лента.ру».

«Горбачев, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», — подытожил российский экономист.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Союза в связи с образованием СНГ. В результате образовались 15 государств, государственным преемником СССР стала Российская Федерация.