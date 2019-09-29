Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Украина согласилась подписать документ с так называемой «формулой Штайнмайера», которая предусматривает закон об особом статусе Донбасса на временной основе до проведения выборов
Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании в Минске во вторник формулу Штайнмайера. Об этом ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Источник РИА Новости в Москве подтвердил эту информацию, отметив, что представитель ОБСЕ Мартин Сайдик озвучит детали позже.
Кроме того, в Минске были согласованы условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе.
Вопрос об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в скором времени лидерами стран «нормандской четверки» — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
«Формула Штайнмайера», название по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.