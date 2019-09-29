Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Украина согласилась подписать документ с так называемой «формулой Штайнмайера», которая предусматривает закон об особом статусе Донбасса на временной основе до проведения выборов

Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании в Минске во вторник формулу Штайнмайера. Об этом ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.